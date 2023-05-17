Cuma günü okul var mı? 19 Mayıs 2023 tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Peki 19 Mayıs 2023 tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü tatil? İşte detaylar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2023 yılında gününe denk geliyor. Binlerce öğrenci ve veli, 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan 18 Mayıs Çarşamba günü yarım gün tatil ilan edildi mi merak ediliyor. Peki 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, okul var mı? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı ve iş yerleri açık mı? İşte detaylar... 18 Mayıs yarım gün mü? Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs bayram günü tatil olduğundan 18 Mayıs, yarım gün olmayacak. 19 Mayıs Cuma tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. Aynı zamanda 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Cuma günü okul var mı? 19 Mayıs 2023 tarihinde, eğitime ara verilecek ve okullar tatil olacak.