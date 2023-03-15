Cumhur İttifakı Partileri 2023 | Cumhur İttifakı kimler? Hangi partiler katıldı?

Ankara kulislerinde seçim hareketliliği devam ediyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için sayılı gün kaldı.

Seçmenler için zaman daralırken, ittifaklar da merak ediliyor.

14 Mayıs seçimleri, Cumhuriyet tarihinde en çok ittifakın katıldığı seçim olma özelliğini taşıyacak.

Oy kullanacak olan vatandaşlar, ittifaklara dahil olan partileri araştırıyor. Bu kapsamda HÜDA-PAR ile ittifakını açıklayan Cumhur İttifakı'nda hangi partiler var sorusu gündemde yer alıyor.

Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan seçim ittifakı. 2023 seçimlerinde de iktidar kalmayı öngörüyor.

Peki, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı hangi partilerle anlaştı? Cumhur İttifakı partileri hangileri? Cumhur İttifakı'nda kimler var? İşte son durum...

Cumhur İttifakı Partileri 2023

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) (AKP)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi (GAAP)

Vatan Partisi (VP)

Yeniden Refah Partisi (YRP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı kaldı. Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek.

DSP ve ANAP için ise görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.