Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Muharrem İnce'ye atılan oylar ne olacak? YSK temsilcisi açıkladı! 14 Mayıs seçimlerine kısa bir zaman kala cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bunun üzerine Muharrem İnce’ye atılan oylar merak konusu oldu. Peki cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Muharrem İnce’ye atılan oylar ne olacak? YSK temsilcisi açıkladı…

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimde 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacaktı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklama ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Pazar günü yapılacak seçimlerde yer almayacağı kesinleşen Muharrem İnce’ye verilen oylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında "Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Muharrem İnce’ye atılan oylar ne olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte YSK temsilcisinin açıklaması… Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? YSK temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; - Oy pusulası değiştirilmez. - Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. - Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir. diye konuştu. Muharrem İnce'nin oyları ne olacak? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. 14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.