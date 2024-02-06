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Cumhuriyet tarihinde 2. kez yaşandı! İstanbul'un nüfusu bakın ne kadar oldu...

Cumhuriyet tarihinde 2. kez yaşandı! İstanbul'un nüfusu bakın ne kadar oldu... Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azaldı.