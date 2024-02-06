Cumhuriyet tarihinde 2. kez yaşandı! İstanbul'un nüfusu bakın ne kadar oldu...

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İstanbul'un nüfusu 252.027 kişilik azalışla Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi.
2022 yılında 15.907.951 olan İstanbul nüfusu 2023 yılında 15.655.924'a düştü.
Böylelikle İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu.
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azaldı.
Böylece kentin nüfusu 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra 2. kez azalmış oldu.
Ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünün ikamet ettiği İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer almaya devam etti.