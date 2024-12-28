Cüzdanınıza bir tutam tuz koyun, bereketinizi artırın

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Cüzdan bereketini artırdığına inanılan bir dizi ritüel arasında yer alan cüzdana tuz koyma işlemi özellikle Hintlilerde ve Japonlarda sıklıkla uygulanan ve para çektiğine inanılan yöntemler arasında yer alır.

Birçok toplumda negatif enerjiyi bertaraf ettiğine inanılan tuz yaşamı olumlu yönde etkilemek amacıyla sıklıkla kullanılır.

Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde ise tuz yalnızca negatif enerjiyi uzaklaştırmada değil aynı zamanda para üzerinde bulunan olumsuz etkileri yok etmede de kullanılıyormuş.

BİR TUTAM KOYMAK YETİYOR

Cüzdanınıza ekleyeceğiniz bir tutam kaya tuzu inanışa göre, para üzerinde biriken kötü enerjiyi temizleyerek bereketini artırmada etkili oluyormuş.

Cüzdana kaya tuzu eklemek, maddi anlamda bereketi arttırmada etkili olduğu kadar aynı zamanda kişiye manevi anlamda da huzur veriyormuş.

Aynı zamana kaya tuzunun enerji dengeleyici ve bereketi çektiğine inanıldığından birçok kültürde cüzdanda kaya tuzu taşımak oldukça yaygındır.