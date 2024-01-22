Cüzdanları boşaltın: Emeklilere 5 bin lira daha geliyor Cumhuriyetin 100.yılına özel ilk kez ödenen 5 bin liralık emekli ikramiyesi için yeni haber geldi. İddialara göre, 2024'te bayram ikramiyeleri dışında yeni bir ödeme söz konusu olabilir.

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Emeklilere Cumhuriyet'in yüzüncü yılı nedeniyle dağıtılan 5 bin TL ikramiye, milyonlara ilaç gibi geldi.

Emeklilerin sevinçle karşıladığı ikramiyenin ardından 5 bin TL'lik daha ikramiye geliyor.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen emeklileri umutlandıran bir açıklama yaptı.

Şen, seçim öncesini işaret ederek emekliler için yeni bir ikramiye duyurusunda bulundu.

İkramiyeler yolda

2019 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere dağıttığı ikramiyelerin yanı sıra, bu yıl 31 Mart'tan önce bir ödeme daha yapılacak.

Ek ikramiyenin yine 5 bin lira olacağı konuşuluyor.

Seçimden önce hesapta

10 Nisan tarihine denk düşen Ramazan Bayramı için 5 bin TL'lik ikinci bir ikramiye ödemesi yapılacağını belirten Şen, ikramiye açıklamasının emeklileri memnun etmek için seçimlerden önce duyurulacağını ve hesaplara aktarılacağını belirtti.

Resmi olarak ise henüz bir açıklama gelmedi.