CW Enerji halka arz ne zaman? CW Enerji hisse fiyatı ne kadar? İşte CW Enerji halka arz detayları.. CW Enerji'nin borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte CW Enerji hakkında merak edilenler..

Borsaya girecek olan CW Enerji için araştırmalar hız kazandı. CW Enerji halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak uyandırdı.

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar halka arz olacağı açıklanan CW Enerji hakkında merak ettiklerinin arama motorlarında araştırmaya başladı.

CW Enerji'nin halka arz büyüklüğü 25.000.000 TL olacak. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak.

Bilindiği üzere CW Enerji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay gördü.

CW Enerji'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 26, 27 ve 28 Nisan tarihleri olarak açıklandı.

CW Enerji halka arz tarihleri

CW Enerji halka arz tarihi 26, 27 ve 28 Nisan olarak açıklandı.

CW Enerji hisse fiyatı ne kadar?

CW Enerji hisse fiyatı 108,60 TL olacak.

CW Enerji hisse kodu nedir?

CW Enerji hisse kodu #CWENE olarak belirlendi.

Oransal mı, eşit dağıtım mı olacak?

CW Enerji bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Halka arz hangi bankalarda var?

CW Enerji, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde halka arz olacak.

CW Enerji'nin halka arz sürecini QNB Finans Yatırım ile Deniz Yatırım birlikte yönetecek.