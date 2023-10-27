DAVETLİSİNİZ: 29 Ekim İstanbul Boğazı töreni saat kaçta? İşte tören programı MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti.

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Yurdu, cumhuriyet coşkusu sardı.

100. yıl şerefine 81 ilde birbirinden görkemli kutlamalar yapılacak.

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapılacak. Bu geçit töreni, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Tören saati

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.