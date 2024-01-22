Davos zirvesinden X hastalığı mesajı: DSÖ başkanı uyardı! X hastalığına hazırlıklı olun... Düzenlenen Dünya Ekonomik Formu’un ana gündemi Kovid-19’dan 20 kat daha ölümcül olduğu düşünülen X hastalığıydı. DSÖ başkanı Davos’ta katıldığı oturumda hastalığa ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte DSÖ başkanının korkutan açıklamaları…

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İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Formu’a Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus’ta katıldı. Katıldığı oturumda Ghebreyesus, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gizemli bir hastalık olarak tanımlanan “X hastalığı” ile ilgili bilgiler veren Ghebreyesus, dünyanda büyük bir salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.

20 kat daha ölümcül…

Ghebreyesus Hastalık X’in koronadan 20 kat daha ölümcül bir hastalık olduğunu altını çizerek belirtti.

Ayrıca, 2021 yılının başında hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

Pandemiye karşı anlaşma…

Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu'na katılan Ghebreyesus, "Mayıs ayında tüm ülkelerin ortak düşmanları olan pandemiye karşı bir anlaşma yapmalarını umut ediyorum" şeklinde konuştu. Ghebreyesus, "Bilinmeyen faktörler var ve ne olacağı değil, ne zaman olacağı önemli. Bu nedenle bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Küresel konferansta Ghebreyesus, "Covid-19 sırasında birçok kişiyi kaybettik, çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi, ancak yer veya yeterli oksijen yoktu. Bu durumda ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sistem nasıl oluşturabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Net mesaj verildi…

Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki salgına daha etkili bir şekilde tepki verebilmesi için anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin önemini vurguladı. Davos'taki konuşmasında Ghebreyesus, "Olabilecek bir durumu önceden tahmin etmek, tarihimizde birçok kez yaşandığı için daha iyidir ve buna hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıksız olmamamız gereken bazı durumlar var; bilinmeyen faktörlere karşı da hazırlıklı olabiliriz" şeklinde net bir mesaj iletti.