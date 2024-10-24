Dededen kalan miras nasıl bulunur? Bilinmeyen miras sorgulama

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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, "Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz var mı?" sorusunu merak edenler için önemli bir bilgilendirme yaptı.

Web sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada, miras kalan gayrimenkullerin nasıl sorgulanacağı detaylıca anlatıldı.

Peki kendine miras kalıp kalmadığını öğrenmek için ne yapılır? İşte detaylar…

BİLİNMEYEN MİRAS NASIL ÖĞRENİLİR?

Tapu sicilinde hak sahibi olabilmek veya tescil işlemi gerçekleştirebilmek için gerekli belgelerle başvuru yapılması gerekiyor. Peki, bu süreçte hangi belgeler gerekli?

Dedenize ait taşınmazları araştırmak için, mirasçısı olduğunuzu gösteren veraset belgesi ile Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapmalısınız.

Tapu sicilinde hak sahibi olduğunu kanıtlayan kişiler, gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunabilir. Tescil öncesi hak sahibi olanlar ise hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek başvuru yapabilirler.