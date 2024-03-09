Dedektifler iş başına! Resimdeki gizli kamerayı 100 kişiden 1'i bulabiliyor Görseldeki gizli kamerayı bulmak hiçte kolay olmayacak! Hemen dikkat ve gözlem yeteneğinizi test etmeye başlayın..

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Optik illüzyon testleri beynimizin nasıl çalıştığına dair bilgiler vermektedir. Belirli renk, ışık ve desenler, beynimize orada olmayan bir nesneyi var gibi gösterebilmektedir.

Bu testler, bir kişinin problem çözme becerileri, mantıksal düşünme, dikkat, bellek ve matematiksel yetenekler gibi özelliklerini ortaya çıkarır.

Bugün sizlerin dikkat ve gözlem konusunda becerilerinizi test edebileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir test ile karşınızdayız.

Aşağıdaki resimde gizli bir kamera yer alıyor. Sadece çok dikkatli kişilerin farkedebildiği kamerayı bakalım siz kaç saniyede görebileceksiniz?

İşte o görsel...

Verilen optik illüzyonda renkli elbiselerin ve diğer eşyaların olduğu bir dolap bulunuyor. Renkli elbiselerin içinde bir yerde ise gizli bir kamera var.

Görseldeki kamerayı bazıları ilk bakışta farkederken kimileri ise uzun süre bakmasına rağmen bulmakta zorluk çekiyor.

Görselde bulunan kamerayı bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

İşte bu dikkat testinin yanıtı

Resimdeki gizli kamera, renkli çarşafların yer aldığı sağ üst ikinci rafta duruyor.

Pembe renkli olan gizli kamerayı gözlem yeteneği iyi olanlar kısa sürede gördü.