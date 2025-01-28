DeepSeek nedir, nasıl kullanılır? DeepSeek ücretli mi?

Yağmur Dinç

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün hayatımıza entegre olurken, yeni modelleriyle de önümüze çıkıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zeka robotu ChatGPT, birçok alanda cevap sunuyor.

Yapay zekaya bir katkı da Çin'den geldi.

Çin’in yeni nesil yapay zeka teknolojileri, maliyet açısından çok daha verimli ve performans açısından önde olan modeller sunması ile dikkat çekti.

Şimdilerde ise gündemde "DeepSeek" var.

OpenAI'ın ChatGPT'sinden çok daha hızlı, çok daha verimli ve düşük maliyetleriyle dikkat çeken Çin yapay zekası Deepseek, piyasayı sarstı denebilir.

Peki; DeepSeek nedir ve nasıl kullanılır? DeepSeek ücretli mi, özellikleri nelerdir? İşte bilgiler...

DEEPSEEK NEDİR

DeepSeek, Çin merkezli bir yapay zeka AR-GE merkezidir ve High-Flyer Capital Management tarafından desteklenmektedir.

Şirket, açık kaynak kodlu yapay zeka modelleri geliştirerek, kullanıcıların bu modelleri ücretsiz olarak kullanmalarına ve ticari faaliyetler yürütmelerine olanak tanır.

DeepSeek'in en popüler modelleri arasında DeepSeek-R1 ve DeepSeek-V3 yer alır.

DeepSeek-R1, eğitim, sağlık, finans, müşteri hizmetleri gibi pek çok alanda kullanılabilir.

NASIL KULLANILIR

Adım 1: DeepSeek'in resmi web sitesine gidin.

Adım 2: Ücretsiz bir hesap oluşturun.

Adım 3: Hesabınıza giriş yaparak DeepSeek-R1 modelini kullanmaya başlayın.

DeepSeek-R1'in ayarlar menüsüne gidin. Modeli kullanım amacınıza göre özelleştirin. Özelleştirilmiş modeli kaydedin ve kullanmaya başlayın.

DEEPSEEK ÜCRETLİ Mİ

DeepSeek-R1 tamamen ücretsizdir. Hem bireysel hem de ticari kullanım için ücretsiz olarak sunulmaktadır.