Defalarca kullananlar bir kere daha düşünecek! Meğer buzdolabı poşetlerini yıkamak gerekiyormuş… Mutfaklarda hemen herkesin sıklıkla kullandığı buz dolabı poşetleri için kritik bir uyarı geldi. Çiğ ürünlerin saklamak için kullandığınız buz dolabı poşetlerini tekrar kullanmak isteyenler dikkat…

ensonhaber.com

Mutfaklarda genel olarak kullanılan buzdolabı poşetlerinde tek kullanımlık olanları sıkça tercih ediliyor. Ancak geri dönüşüm konusunda duyarlı olan kişilerin tercihleri ise birden fazla kullanım imkanı sunan buzdolabı poşetlerinden yana oluyor.

Uzmanlar ise birden fazla kullanım imkanı sunan bu poşetler hakkında çarpıcı bir uyarıda bulundu. Ağzı çıtçıtlı, kilitli veya fermuarlı olan plastik buzdolabı poşetleri defalarca kullanılabilme konforu sağlarken sağlığı da tehdit etmiyor.

Ancak, bu poşetleri tekrar kullanmadan önce mutlaka yapmanız gereken bir şey var. Tekrar kullanmak istediğiniz bu poşetleri yeniden kullanmadan önce mutlaka önce elinizde sabunla iyice yıkamanız ve temiz bir havluyla iyice kurulamanız gerek.

Poşetin kaç kez kullanılabileceği içine koyduğunuz gıdanın kuruluğuna ve maddesine bağlı olarak değişiyor.

Çöpe atılması gerekiyor...

Her ne kadar sağlam olsa da, söz konusu poşetler için bazı durumlarda ne yazık ki yeniden kullanmak yerine direk çöpe atmanız gerekebiliyor.

Uzmanlara göre, çiğ et, balık, tavuk, yumurta, potansiyel olarak alerjiyi tetikleyen gıdalar, bozulmuş gıdalar vb. içeren herhangi bir torbanın birinci kullanımdan sonra atılması şart.