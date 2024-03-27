Defter sayfalarındaki kırmızı çizgilerin asıl amacı bakın neymiş Defterlerin içindeki sıradan gibi görünen kırmızı çizgiler aslında büyük bir sırrı saklıyor. Peki, bu çizgiler yazı düzenini sağlamak dışında, başka ne işe yarıyor olabilir? İşte yanıtı...

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Gündelik hayatta hergün gördüğümüz ama gerçek amacını bilmediğimiz şeyleri sizler için araştırıyoruz.

Defterlerin sayfalarında bulunan kırmızı çizgileri bilmeyeniniz yoktur. Peki bu çizgilerin yapılış amacını hiç merak ettiniz mi?

Özellikle ilkokulda öğretmenler böyle defterler aldırırlar. Bunun amacı öğrencilerin paragraf başlarını düzgünce hizalamasını sağlamaktır.

Ancak bu çizgiler sadece paragrafları hizalamak için değil, asıl amacı çok daha şaşırtıcı.

İşte defterlerdeki kırmızı çizgilerin asıl amacı...

Eski zamanlarda fareler büyük bir sorundu. Ve bu çizgiler yazıları korumak için bir sınır çizgisiydi.

Böylece kitabın kenarını fareler yese bile bu çizgiye gelene kadar zaman geçmesi gerekir ve kitabı kurtarmak için insanlara zaman kazandırırdı.