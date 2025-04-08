Değeri milyarlarca dolar ediyor: Dünyanın en büyük altın yatağı bakın neredeymiş

Haber Merkezi

Dünya ekonomisinde taşları yerinden oynatabilecek dev bir keşif Çin’den geldi! Hunan eyaletinde, adeta yeryüzünün kalbine gizlenmiş devasa bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.

Tahmini değeri 64 milyar sterlin (yaklaşık 83 milyar dolar) olan dev altın rezervi, küresel madencilik camiasını heyecanlandırırken, Çin’in ekonomik gücüne de altın değerinde katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Keşif, Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasında yapıldı ve ilk etapta 300 metrik ton civarında altın rezervine ulaşıldığı açıklandı.

Ancak yapılan 3D jeolojik modelleme, bu miktarın üç katına kadar çıkabileceğini gösteriyor. Son tahminlere göre bölgede 1000 metrik tona kadar altın olabilir ki bu da, bugüne kadar dünyanın en zengin rezervlerinden biri olarak bilinen Güney Afrika’daki South Deep madenini gölgede bırakabileceği de vurgulandı.

KEŞFİN DOĞRULUĞU KONUSUNDA TEMKİNLİ HAREKET EDİLİYOR

Söz konusu keşfin, Dünya Altın Konseyi (WGC), Çin’in mineral raporlama standartlarının uluslararası normlarla uyumlu olmadığını belirterek, gerçek rezervlerin ilk tahminlerden çok daha düşük olabileceğini açıkladı.

WGC kıdemli piyasa stratejisti John Reade, 300 metrik tonluk tahminin makul olsa da 1.000 tonluk rakamın henüz sağlam verilere dayanmadan yapılan bir tahmin olduğunu vurguladı.

Çin’in mineral raporlama standartları uluslararası normlardan farklı olduğu için, bu iddianın doğruluğunu onaylamak oldukça zor.

Geçtiğimiz yıllarda benzer bir durum, Hindistan’daki 2020 altın keşfi için de yaşanmış ve başlangıçta 3000 metrik ton olarak duyurulan altın rezervinin, sonrasında sadece 160 kilogram olduğu tespit edilmiştir.