Demir Kubbe nedir, ne işe yarar? Türkiye'de Demir Kubbe var mı? İsrail'in askeri güvenliğini sağlayan Demir Kubbe, İran'ın saldırıları ile yeniden gündeme geldi. Demir Kubbeler, füzeleri havada imha ediyor. Peki, Demir Kubbe nedir ve ne işe yarar? Türkiye'de Demir Kubbe var mı? İşte merak edilenler...

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Tarih boyunca savaşlara sahne olan Ortadoğu, yine yangın yeri...

Tansiyonun düşmediği bölgede İsrail Filistin savaşı devam ederken araya İran da girdi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misillemesi gerçekleşti. İran'ın İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze gönderdiği belirtildi.

İsrail ordusundan saldırının başlamasının ardından yapılan ilk açıklamada “Savunma sistemlerimiz saldırılarla başa çıkmaya hazır” denildi.

İsrail'in "Demir Kubbesi" yoğun atışlara karşı koymasıyla gündeme geldi.

Peki Demir Kubbe nedir? Demir kubbenin özellikleri nelerdir? Demir kubbe Türkiye'de var mı? İşte detaylar...

Demir Kubbe nedir

"Demir Kubbe", İsrail'in hava savunma sistemi için kullanılan bir terimdir.

Demir Kubbe, 2006 yılında Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki topraklara yönelik 4 binden fazla roket saldırısında 44 sivilin yaşamını yitirmesi üzerine hayata geçirilmiştir.

İsrail'e yönelik füze tehditlerini azaltmayı amaçlayan bir savunma mekanizması olarak tasarlanmıştır.

Her bir imha füzesi 95 bin dolara mal olmaktadır.

Demir Kubbe nasıl çalışır

Demir Kubbe sistemi, füze tehditlerini algılamak, izlemek ve etkisiz hale getirmek için radarlar, sensörler ve füze savunma sistemlerini kullanır.

Radar, kontrol-komuta ünitesi ve füze fırlatıcıdan oluşan üç parçalı sistem, öncelikle karşı cepheden atılan roketi tespit eder.

Daha sonra gelişmiş bir yazılım ile roketin güzergahını ve düşeceği noktayı hesaplar ve roketi zararsız hale getirmek üzere en yakın üniteden füze fırlatır.

Bu sistem, İsrail'in bölgedeki potansiyel tehditlerden kaynaklanan kısa menzilli roket ve füze saldırılarına karşı koruma sağlamak için kullanılmaktadır.

Türkiye'de Demir Kubbe sistemi var mı?

Demir Kubbe Türkiye'de bulunmamaktadır.

Azerbaycan, Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı savunma sistemine karşı 2016 yılında satın aldı.

2012 yılından bu yana sistemi yakından takip eden Hindistan, sistemi satın almak için en son 2017'de 2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Romanya, 2018'de sistemi satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Ancak Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin İsrail ve ABD dışında henüz herhangi bir ülkeye teslimi yapılmamıştır.