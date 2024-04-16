Demliklerdeki kireci sonsuza dek unutun: İşte en etkili temizleme yöntemi Çay saatinizin tadını çıkarırken demliklerdeki kireçten endişe duymak istemiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yöntemle çaydanlıklarınızda oluşan kireçlerden sonsuza dek kurtulacaksınız.

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Kireç lekeleri, evimizde en sinir bozucu lekelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle çaydanlıklarımızda ve su ısıtıcılarımızda hızla biriken bu can sıkıcı kireç, çayımızın lezzetini bile etkileyebiliyor.

Peki, bu kireç lekeleriyle nasıl başa çıkabiliriz? İşte size hem etkili hem de sağlıklı bir çözüm yolu...

Kimyasal temizleyicilerle kireç lekelerini temizlemek mümkün olsa da, bu tür ürünlerin içeriğindeki kimyasallar sağlığımız için pek de iyi değil.

Neyse ki, evinizde bulabileceğiniz basit iki malzemeyle bu sorunu çözmek mümkün.

Demlikteki kireci söküp atan yöntem!

Doğal yöntemler arasında kireç lekelerini etkili bir şekilde temizleyen karbonat ve sirke, demliklerinizdeki kireçten kurtulmanızı sağlayacak mükemmel bir ikili.

Demliğinize 1 su bardağı sirkeyi ve 1 paket karbonatı ekleyin. Demliğin yarısına kadar suyla doldurun.

Karışımı kaynatın, kaynadıktan sonra demliği ocaktan alın. Süngerle hafifçe ovuşturarak demliği temizleyin.

Temizledikten sonra bol su ile durulayarak kireç ve karbonat kalıntılarını temizleyin. Çaydanlıklarınız pırıl pırıl olacak.