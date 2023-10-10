Demlikte kalan çayı çöpe atmayın! Her damlası işinize yarayacak! Yıllarca yanlış yapmışız.. Demlikteki çayın hepsini bitiremediniz diye üzülmeyin. Demlikte kalan çayın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız..

ensonhaber.com

Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında gelen çay günün her saati tüketilmektedir.

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günün her vaktinde tükettiğimiz çay hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırtıyor.

Genellikle demlediğimiz çayın kalanını direk çöpe atarız. Yıllardır yaptığımız bu işlemin aslında yanlış olduğu ortaya çıktı.

Çöpe attığımız çay posası ve suyunun aslında birçok faydası bulunduğu ortaya çıktı. Çöpe attığımız çayın birçok kullanım alanı bulunuyor.

Demlikte kalan çayı güzelliğiniz ve sağlığınız için değerlendirebilirsiniz.

Bu faydalarını duyduktan sonra bundan sonra çayın kalanını çöpe atmayacaksınız. İşte demlikte kalan çayın faydaları..

Demlikte kalan çayın demi boğaz ağrılarını geçirmek için son derece etkilidir. Çayın posasını süzdükten sonra soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanabilirsiniz.

Çay cildinizdeki yaraların temizlenmesine ve hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Yara bulunan kısma pamuk yardımıyla uygulayarak bu faydasından yararlanabilirsiniz.

Çayın buzdolabında oluşan kötü kokuları yok edeceğini biliyor muydunuz? Demlikte kalan çayın posalarını kurutup, bir kap içerisinde buzdolabının orta kısmına koyun. Bu sayede kokudan eser kalmayacaktır.

Çay posası ayak kokusunuda ortadan kaldırır. Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda yaklaşık 20 dakika kadar bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Çay demi ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları parlatma konusundada etkilidir.