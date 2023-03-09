Deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı! Hangi illerde YKS yapılmayacak? İşte sınavları iptal olan şehirler ÖSYM, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS yapılmayacağını duyurdu. Deprem bölgesinde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan vatandaşlar, hangi illerde sınavın iptal edildiğini araştırıyor.

Üniversiteye hazırlanan milyonlarca aday, YKS başvuru duyurusunu bekliyordu. Beklenen gün geldi. ÖSYM, dün itibarıyla YKS başvurularının alındığını ve YKS kılavuzunu yayınladı. 8 Mart günü başlayan YKS başvuruları 23 Mart tarihinde sona erecek. Üniversite sınavı ise 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremden etkilenen 11 il afet bölgesi kapsamına alındı. Yaşanan depremde yalnızca evler değil, eğitim kurumları da hasar gördü. ÖSYM, hasar gören illerden 4’ünde YKS’nin yapılmayacağını duyurdu. Deprem bölgesinde üniversite sınavına girecek olan adaylar, hangi illerde sınavın iptal edildiğini araştırmaya başladı. İşte YKS iptal edilen iller… Hangi illerde YKS olmayacak? ÖSYM, depremden etkilenen 4 ilde YKS yapılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.''