Deprem mi oldu? 27 Ocak 2025 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Hüseyin Topuz
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Bursa'da 5.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, 27 Ocak Pazartesi günü saat 13.43'te merkez üssü Nilüfer (Bursa) olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.