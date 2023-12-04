AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Yaşanan bu depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.
Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi
AFAD, Marmara Denizi-Gemlik Körfezi'nde Türkiye saati ile 10:42:20'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.98 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kumyaka-Mudanya(BURSA) büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.