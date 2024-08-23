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Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..