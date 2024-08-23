Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Editör: Salih Demirgan
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Yaşanan bu depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.
Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'da Türkiye saati ile 10:28:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.37 km olarak açıklandı.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.