Deprem mi oldu, kaç saniye sürdü? Deprem anında yapılması gerekenler! Son dakika gelen habere göre Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’dan da hissedilen depremin ne kadar sürdüğü merak ediliyor.

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AFAD verilerine göre Marmara Denizi Çınarcık açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.18 kilometre olarak açıklandı. Yaşanan bu sarsıntı özellikle İstanbul ve çevresinde birçok ilde hissedildi.

Depremin ardından bölgede ve çevre illerde herhangi bir hasar veya olumsuz etki olup olmadığıyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapılıyor.

Kısa süreli panik ve endişe yaratan sarsıntının kaç saniye sürdüğü merak ediliyor. Peki depremden sonra ilk kaç saat önemli, sonrasında ne yapılmalı?

Deprem kaç saniye sürdü?

Depremin kaç saniye sürdüğü konusunda henüz bir bilgi gelmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bölgede çalışmaların başladığını belirtti.

Deprem sonrasında kaç saat önemli?

Uzmanlar, deprem sonrası ilk 72 saatin önemini vurguluyorlar. Bu süre zarfında yardım ekiplerinin ulaşmasını beklerken, afetzedelerin kendi başlarına kalabilecekleri bir durumda olmaları gereklidir.

Deprem anı sona erdiğinde ise güvenliğiniz için acil bir adım atmak gerekiyor. Sarsıntı durduktan sonra, etrafınıza dikkatlice göz atarak çevrenizi ve kendi güvenliğinizi sağlamalısınız. Bina içerisinde herhangi risk oluşmadıysa, binayı hızla ve güvenli bir şekilde terk etmek önemlidir.