Deprem uzmanları o 4 şehir için uyardı! Tespit edilen yeni fay hattı 7 büyüklüğünde deprem üretebilir… Malatya’da yeni bir fay hattı tespit edildi. Mevcut fay haritalarında görülmeyen bu fay, 7 büyüklüğünde deprem üretebilir….

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Neredeyse her gün farklı bölgelerde meydana gelen depremler korkutmaya devam ediyor. 25 Ocak’ta Malatya’da meydana gelen deprem sonrası bölgede haritalarda gözükmeyen yeni bir fay tespit edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak 25 Ocak’ta meydana gelen Malatya depreminin ardından incelemeler gerçekleştirildi.

Yeni bir fay tespit edildi...

İncelemeler sonucunda, geçen sene 6 Şubat’ta 11 kenti etkileyen yıkıcı depremlerde ana fay kolunun kırıldığı tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Malatya’da meydana gelen 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmesinin ardından Kutoğlu incelemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kutoğlu, uydu verilerinden elde edilen yer yüzü hareketlerine bakıldığında, bu ay içerisinde ikinci kez meydana gelen depremlerin ana fay kolunun yanında bulunan bir yan kol üzerinden meydana geldiğini aktardı.

Mevcut haritalarda gözükmüyor…

2 depremin meydana geldiği yan kol mevcut haritalarda yer almıyor. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bu yan kol 1893 yılında üretmiş olduğu depreme benzer büyük bir deprem üretme potansiyelinin de yüksek olduğu görülüyor.

Bu fayın 30 ile 40 kilometre uzunluğuna sahip olduğunu belirten Kutoğlu, 6.5’tan büyük 7’ye varan bir deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizerek uyarıda bulundu.

4 şehir için kritik uyarı…

Kutoğlu, Erzurum, Adana, Malatya ve Çorum-Amasya’yı işaret etti. Bu 4 bölgeye dikkat çekerek, Adana'da 1164 yılında deprem meydana gelen bir fay olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu açıklamasında, "Bu fayda 1164 yılından beri enerji birikiyor. Dolayısıyla gerginliğin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Kuzeye çıktığımızda, Erzurum'da 1268 yılında meydana gelmiş 6.6 büyüklüğünde bir deprem var.

Bu fay hattının da bölgede en gergin faylardan biri olduğunu görüyoruz. Yedisu Fayı olarak bilinen fayın da 1800'lü yıllardaki deprem dolayısıyla diğer faylara göre daha gergin olduğunu biliyoruz. Amasya-Çorum üzerinden geçen bir fay hattı var. Burada da geçen ay 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Burada 1598 yılında 6.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu görüyoruz.

Yine haritada gerginliğin Çorum'dan ziyade Amasya tarafında daha fazla olduğunu görüyoruz. Amasya tarafı daha gergin ve 1598 yılından beri bir deprem üretmemiş. Bölge itibarıyla baktığımızda Erzurum-Erzincan, Adana, Malatya ve Amasya-Çorum tarafları diğer bölgelere göre yakın tehlike altında gözüküyor" ifadelerini kullanarak uyarılarını yaptı.