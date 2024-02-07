Deterjanın etkisini katlayarak attıran yöntem: Klozeti buzla temizleyin farkı görün... Çeşitli deterjanların kullanımına ihtiyaç duyduğumuz klozet temizliğinde buzla uygulayacağınız bu yöntem az miktarda deterjanla inanılmaz etkiler yaratacak. Bu yöntemle hem giderler temizleniyor hem de banyo mis gibi kokuyor...

ensonhaber.com

Temizliğin çoğu zaman zor olduğu yegane alan olan tuvalet ve banyolar temizlikte belki de en can alıcı noktadır. Bu noktaları temizlerken çeşitli temizlik tüyoları da uygulanır.

7’den 70’e hemen herkesin kullandığı sosyal medyada da temizlik hakkında pratik bilgiler bulunuyor. Tuvalet temizliği konusunda sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda uygulanan bu yöntem daha önce akıllara gelmeyecek türden.

İşte, sosyal medyada pratik ve etkili temizliğiyle viral olan buz ile klozet temizleme yöntemi…

Bir sosyal medya kullanıcısı, yurtdışında popüler olan buzla klozet temizleme yöntemi ile aldığı etkili sonuçları takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu videoda kullanıcı, öncelikle bir kap dolusu buzun klozete döküyor, ardından buzun üzerine klorsuz çamaşır suyu ekliyor. Kullanıcı, çamaşır suyunu buzun dibe çökmesini engellemek için eklediğini belirtiyor ve klozete vanilyalı klozet köpüğü sıkarak devam ediyor. Buz, klorsuz çamaşır suyu ve köpük karışımını bir süre bekletildikten sonra sifon çekiliyor ve buzun klozet giderini temizlediği gözlemleniyor.