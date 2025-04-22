Dev heyecan TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

İtalya Kupası'nda oynanacak yarı final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında ezeli rakibi Milan'ı konuk ediyor.
Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İtalya Kupası maçları TRT Spor'da şifresiz yayınlanıyor.
Milan'ın ev sahibi olduğu eşleşmenin ilk maçı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Inter'in tek golü milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmişti.
23 Nisan Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak olan Inter - Milan rövanş maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Inter - Milan maçının bilgileri...
Inter - Milan maçı ne zaman?
Inter - Milan maçı 23 Nisan 2025 Çarşamba (yarın) günü saat 22:00'de oynayacak.
Inter - Milan maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.