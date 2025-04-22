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Dev heyecan TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Dev heyecan TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç... Inter ile Milan arasında oynanacak olan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...