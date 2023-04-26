DEV MAÇ! Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Kupası yarı final ikinci maçı dev bir maça sahne olacak. Yarı final ikinci maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları..

İtalya Kupası yarı final ikinci maçı dev bir maça sahne olacak. Inter ile Juventus yarı final ikinci maçında karşı karşıya gelecek. 4 Nisan 2023 tarihinde Juventus'un sahasında oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Finale kalacak takımın belirleneceği yarı final ikinci maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. Simone Inzaghı'nin çalıştırdığı Inter sahasında ağırlayacağı Juventus'u eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları.. Inter - Juventus maçı ne zaman? Inter - Juventus maçı 26 Nisan 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.