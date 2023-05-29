DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023: DGS başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte başvuru ücreti... ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar, başvuru ücretlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) düzenleniyor.

İki yıllık üniversite mezunları DGS sınavına girerek eğitimini 4 yıllığa tamamlayabiliyor. Bu yıl DGS sınavı ön lisans mezunlarının gündeminde yer aldı.

Mayıs ayının sonuna gelinmesiyle gözler ÖSYM’den gelecek olan duyuruya çevrilmişti. Adayların beklediği haber geldi.

DGS başvuruları bugün itibarıyla başladı ve 5 Haziran tarihinde sona erecek. Başvuruları kaçırmak istemeyen adaylar, başvuru kılavuzunu inceliyor.

Başvuru süreciyle ilgili merak edilen konulardan biri de DGS başvuru ücreti oldu. Peki 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

DGS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen DGS başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. DGS başvuru ücreti ise 270 TL olarak belirlendi.