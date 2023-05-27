DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS başvuru ekranı Ön lisans mezunlarının eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için girecekleri DGS sınavı gündemde yerini aldı. Sınava girecek adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM DGS başvuru ekranı

İki yıllık ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na giriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da DGS gerçekleşecek.

Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen DGS'ye girecek olan öğrencilerin gündeminde başvuru süreci yer alıyor.

DGS başvuru süreci ile ilgili gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen tarih geldi. DGS başvuru tarihleri belli oldu.

Adaylar arama motorlarında "DGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor.

Peki 2023 DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM DGS başvuru ekranı...

DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM’nin takvimine göre DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek. Başvuruyu kaçıran adaylar, geç başvurudan 13 Haziran 2023 tarihinde yararlanabilecek.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden yapılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS başvuru ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 285 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl başvuru ücreti henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin yayınlayacağı DGS başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ücreti de belli olacak.