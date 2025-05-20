DİB duyurdu: Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen ve çocuk gelişimci alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

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Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 Yılı Öğretmen ve Çocuk Gelişimcisi Alım Sınavı Duyurusu yayımlandı.

Duyurunun yayımlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday tarafından başvuru tarihleri ve sınav tarihi konusunda araştırmalar hız kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan öğretmen ve çocuk gelişimcisi alımı yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen ve çocuk gelişimci alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2025 Yılı Öğretmen ve Çocuk Gelişimcisi Alım Sınavı ne zaman yapılacak?

DİB ÖĞRETMEN VE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ALIM SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru tarihleri de paylaşıldı.

Başvurular adayların bizzat kendileri tarafından 23.05.2025 - 10.06.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacağı belirtildi.