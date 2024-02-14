Dikkat beyniniz yanabilir! Yaprakların arasındaki gizli köpeği sadece dahiler bulabiliyor Resimdeki görselde bir evin önünde yaprak yığını bulunuyor. Bu yaprakların arasında bir köpek gizli. Köpeği 9 saniyede fark edebilir misiniz?

ensonhaber.com

Beynimiz optik illüzyonları gerçeklikten sapan görsel olaylar olarak algılar.

Bizi yanlış bir gerçekliği algılamaya ikna etme veya var olmayan vizyonlar yaratmak için aldatıcı taktikler kullanma becerisine sahiptirler

Antik çağlardan beri, insan görüşünün ve düşüncesinin sınırlarını araştırmak ve test etmek için optik yanılsamalardan yararlanılmıştır.

Bu optik illüzyon ise zekanızın sınırlarını zorlayacak Resimde gizlenen köpeği bulmak için sadece 9 saniyeniz var.

Köpek, doğal çevreye kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor; kürkü, dağınık yaprakların toprak tonlarını yansıtıyor.

Bu yüzden köpeği görmekte zorlanabilirsiniz.

Bu bulmaca için belirlenen süre 9 saniyedir.

Zamanlayıcıları saatinize ayarlayın ve başlayın.

Süreniz dolduğunda hala bulamadıysanız, aşağıdaki cevaba göz atabilirsiniz.