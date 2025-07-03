Diogo Jota’nın kariyer yolculuğu: İşte oynadığı takımlar ve istatistikleri

Futbol camiası, Portekizli yıldız Diogo Jota’nın yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla derin bir yasa boğuldu.

İspanyol basınına yansıyan ve Marca tarafından duyurulan habere göre, trajik olay Zamora eyaletinde meydana geldi.

28 yaşındaki Liverpool oyuncusu Diogo Jota ve kendisi gibi futbolcu olan 26 yaşındaki kardeşi André Jota kazada hayatını kaybetti.

Kazaya dair ilk bilgilere göre, kardeşlerin içinde bulunduğu araç yoldan çıktıktan sonra alev aldı ve yangın çevreye yayıldı.

Bu trajik kaybın ardından Jota’nın etkileyici kariyeri bir kez daha gündeme geldi.

DIOGO JOTA'NIN KARİYERİ

1996 yılında Porto’da dünyaya gelen Diogo Jota, futbol kariyerine 2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısında başladı.

Henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi ve kısa sürede dikkat çeken performansıyla Portekiz Ligi’nde adını duyurdu. 2015’te ligde gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti.

Avrupa’nın dikkatini çeken Jota, 2017 yılında İngiliz ekibi Wolverhampton’a kiralık olarak transfer oldu. Gösterdiği üstün performans sonrası 2018’de 14 milyon Euro’ya bonservisiyle kadroya katıldı. Wolves formasıyla ilk sezonunda 17 gol atarak Premier Lig’e yükselmede başrol oynadı.

Avrupa sahnesinde de kendini gösteren Jota, 2019 yılında Beşiktaş’a karşı çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçında sadece 12 dakikada yaptığı hat-trick ile adından söz ettirdi.

2020 yılında 41 milyon Euro karşılığında Liverpool’un yolunu tuttu. Kırmızı forma altında Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kurdu. Kulüp tarihinin 10.000. golünü kaydetti.

Leicester ve Arsenal maçlarında attığı gollerle rekorlara imza attı. Kariyeri boyunca ise 398 maçta 136 gol ve 66 asist kaydetti.

Diogo Jota, arkasında unutulmaz anılar, rekorlar ve başarılarla dolu bir kariyer bırakarak futbol dünyasına veda etti.