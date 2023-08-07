Diyanet açıkladı: Alkolsüz bira/şampanya/şarap içmek caiz midir? "Alkolsüz" adı altında satılan ama normalinde alkollü olan içecekler, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Dini açıdan uygunluğu ise merak ediliyor. Peki, alkolsüz dahi olsa şampanya, bira, şarap vs içmek caiz midir? İşte Diyanet'in yanıtı...

Sosyal medyada bekarlığa veda partisi için bir araya gelen gelin adayı ve arkadaşlarının ellerindeki alkolsüz şampanyayı patlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Alkollü olmasıyla bilinen bira, şarap ve şampanya gibi içeceklerin "alkolsüz" versiyonlarının üretilmesi, son yıllarda popüler hale geldi.

Alkol olmadığından dini açıdan uygun olduğu düşünülen bu içecekler, birçok kesim tarafından tüketiliyor.

Aklına yatmayanlar ise "Alkolsüz şampanya caiz midir", "Alkolsüz bira, şarap, şampanya haram mı" gibi sorulara yanıt arıyor.

Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması da bulunuyor. İşte detaylar...

Alkolsüz bira içmek caiz midir?

İslam’da alkollü içkilerin tüketilmesi haram kılınmış (Mâide, 3/90), sarhoşluk veren her şeyin miktarına bakılmaksızın haram olduğu ifade edilmiştir (Müslim, Eşribe, 74; Ebu Davud, Eşribe, 5).

Alkolsüz bira, üretim aşamasında normal bira ile aynı işlemlere tabi tutulmakta; son aşamada içeriğindeki alkol değişik yöntemlerle uzaklaştırılmakta ve belli seviyeye indirilmektedir. Ancak bu noktada az da olsa içeriğinde alkol bulunduğu ifade edilmektedir.

Alkolsüz şampanya haram mıdır?

Dinimizce yasaklanan şeylerin yapılması haram olduğu gibi bunların yapılmasına zemin hazırlamak, yardımcı olmak, özendirmek vb. şekilde katkı sunmak da caiz değildir.

Buna göre, dinen necis sayılması, haram olan şeyleri özendirmesi, içki üretimine ve tüketimine destek olması nedeniyle “alkolsüz” olarak isimlendirilse dahi bira tüketimi caiz değildir.