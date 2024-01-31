Dizlerinize limon kabuğu sürün, ömür boyu kurtulun C vitamini açısından zengin olan limon, birçok hastalığa fayda sağlıyor. En az kendisinde olduğu kadar kabuklarında da fayda var. Özellikle limon kabuklarını dizlerinize sürdüğünüzde etkisine inanamayacaksınız.

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Hayatımızın bir parçası olan limonun sadece suyunu sıkıp kabuğunu çöpe atıyor olabiliriz, ancak belki de atmakta olduğumuz şey aslında birçok sağlık yararı sunan doğanın bir mucizesi olabilir.

Limonun kabuğunda saklı olan birçok yararlı besin maddesi, genel sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilir.

Limon kabuğu, anti-iltihap özelliklere sahip zengin özlü yağlarla doludur. Bu yağlar, sinir ağrısını hafifletmek için idealdir.

Dolayısıyla, eklem ağrılarından muzdarip olanlar için limon kabuğunun mucizevi etkileri göz ardı edilmemelidir.

Limon kabuklarını atmak yerine dizlerinize sürün! Bu ağrılardan ömür boyu kurtulun…

Limon kabuklarıyla bu ağrılara son!

Limon kabuklarıyla yapılan bu kürü dizlerinize sürdüğünüzde eklem ağrılarınıza çok iyi gelecektir.

Malzemeler;

Doğal sızma zeytinyağı

2 büyük organik limon

Kapaklı küçük bir kavanoz

Temiz bir sargı bezi

Hazırlanışı;

Limon kabuklarını kavanozun içine koyun ve kabukları tamamen kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozu sıkıca kapatın ve iki hafta bekletin.

İki hafta geçtikten sonra karışımı sargı bezine dökün ve ağrı duyduğunuz bölgenin üzerine yerleştirin. Bu işlemi gece uygulayın. Böylelikle karışım siz uyurken cildinize iyice işleyecektir.