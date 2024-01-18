Doğalgaz kombileri kalkıyor! O tarihten itibaren olmayacaklar… Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o karar için harekete geçildi. O tarihten itibaren kombiler sökülecek…

ensonhaber.com

Hemen her evde bulunan doğalgaz kombileri için yeni bir adım atıldı. Milyonları etkileyecek bu adımın uygulanmaya başlayacağı tarih belli oldu.

Doğalgaz kombisinin kullanımını sona erdirilmesine yönelik alınan bu karar kapsamında 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı kademeli olarak durdurma planı yapılıyor.

Bu karar ile birlikte 2030 yılı itibariye, yeni inşa edilen evlerinde dahil olduğu tüm yeni binalar, ‘Sıfır Emisyon Binaları’ standartlarına uymak zorunda olacak.

Anlaşma imzalandı...

Avrupa Parlamentosu üyeleri arasında aylar süren çevre dostu bir adım atılması yönündeki tartışmalar sonucunda, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşmasını imzaladı.

İmzalanan bu anlaşma kapsamında, AB ülkeleri, 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durduracak ve 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uygun olacak.

Kombiler sökülecek…

2050 yılına kadar AB genelindeki tüm binaların sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesi ana hedef. Bu hedef kapsamında, doğal gaz kombilerinin kullanımını sonlandırmayı amaçlayan AB yetkilileri, 1 Ocak 2025 itibariyle fosil yakıt kullanan kombiler için teşvik verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca, doğalgaz kombileri sökülecek.

Atılan bu önemli adım, AB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda atılan önemli bir adım olarak görülmekte olup, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.