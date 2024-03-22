Doktorluk tarih oldu! Bu meslek sahipleri paraya para demeyecek Yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesi, iş dünyasında da önemli değişimlere yol açıyor. Avrupa'da, bu teknolojinin etkisiyle Avrupa’da en hızlı büyüyen 5 meslek belli oldu.

ensonhaber.com

Yapay zeka, iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor ve bu durum, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına öncülük ediyor.

İlerleyen yıllarda, bazı geleneksel mesleklerin yerini yapay zeka destekli işler alabilirken, bu teknolojiye hakim olanlar için de yeni iş fırsatları doğuyor.

Bağımsız araştırmalar, Avrupa'da giderek popüler hale gelen veya gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel 5 yeni mesleği belirledi.

Bu meslekleri tercih edenler paraya para demeyecek!

1. Yapay Zeka Mühendisi: Yapay zeka algoritmalarını geliştiren ve programları eğiterek yapay zeka teknolojilerini ilerleten uzmanlar. Özellikle yazılım geliştirme, programlama, veri bilimi ve veri mühendisliği konularında uzmanlaşmış kişiler bu role uygun olabilirler. LinkedIn'in raporuna göre, yapay zeka mühendisliği, İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde en hızlı büyüyen mesleklerden biri.

2. İstem Mühendisleri (Yapay Zeka Çevirmenleri): İnsanların yapay zeka ile etkileşim kurmalarını sağlayan profesyoneller. Bu kişiler, büyük dil modellerine istekleri geliştirerek yapay zekanın daha doğru yanıtlar vermesini sağlarlar. İstem mühendisleri, ChatGPT gibi platformlar için daha uygun ifadeler geliştirebilirler.

3. Yapay Zeka Teknolojisi Uzmanı veya Danışmanı: Avrupa Komisyonu'nun yapay zeka konusunda danışman arayışına girmesi, bu alandaki uzmanlara olan talebi gösteriyor. Yapay zeka teknolojisi uzmanları, yeni kurallar uygulayarak yapay zeka modellerinin kullanımını denetler ve son teknoloji uygulama kurallarını geliştirirler.

4. Yapay Zeka Etik Sorumlusu: Yapay zekanın işe alım süreçlerinde veya çalışanlar üzerindeki etkilerini denetleyen kişiler. Bu rol, yapay zeka sistemlerinin kullanımı konusunda önyargıları değerlendirerek adil ve dengeli bir ortam sağlar. Özellikle Avrupa Birliği, yapay zeka etik sorumlularını işe alarak yapay zeka etiğini denetlemeyi ve uygulamayı öneriyor.

5. Robot Etiği Danışmanları: İnsanlarla etkileşim halinde olan robotların yaygınlaşmasıyla birlikte, robot etiği danışmanlarına olan ihtiyaç da artıyor. Bu uzmanlar, robotların insanlarla uyumlu ve etik bir şekilde çalışmasını sağlamak için rehberlik sağlarlar.