Dolar euro rekora yakın! Dolar bugün kaç TL? Euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.
Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.
Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.
Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.
Arama motorlarına, "13 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.
Peki, 13 Kasım 2023 dolar kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,5590 liradan, avro 30,5210 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,5570 liradan alınan dolar, 28,5590 liradan satılıyor. 30,5190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,5210 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 30,5270 lira olmuştu.