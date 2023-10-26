Haberler



Bilgi



Dolar güne nasıl başladı, nasıl devam ediyor?

Dolar güne nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor.