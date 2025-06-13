2025 Voleybol Milletler Ligi 1. hafta maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 1. hafta maçlarının ardından gözler 2. hafta maçlarına çevrildi.
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynadığı 4 maçıda kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Filenin Sultanları, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimiz İstanbul'da düzenlenecek 2. hafta maçlarının ilkinde Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Voleybolseverler Dominik Cumhuriyeti - Türkiye mücadelesinin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman?
Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.