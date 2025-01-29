Dönüm noktası! Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi?

Yağmur Dinç

Midtjylland - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Avrupa Ligi’nin 8’nci haftasında sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk oluyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa arenasında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Fenerbahçe'nin Danimarka deplasmanından galibiyet ile ayrılması halinde yoluna play-off aşamasından devam edecek. Mağlubiyet ise Avrupa Ligi'ne veda anlamına gelecek.

Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Peki, "Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Midtjylland - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Midtjylland - Fenerbahçe tarihi ve saati...

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN 2025

Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00’da başlayacak

Herning Arena’da oynayacak mücadele TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.