Donutların delikli olmasının sebebi bakın neymiş Donutların yuvarlak olmasının ardında yatan ilginç sebebi merak ettiniz mi? Amerika'da bir denizci ve annesinin hikayesiyle başlayan efsanevi dönüşüm...

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Amerikan filmlerinde ve çizgi filmlerde sıkça gördüğümüz donutlar artık Türkiye'de de oldukça popüler.

Peki donutların neden simit şeklinde olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bir efsaneye göre 1800'lü yıllarda Amerika'da bir kasabada yaşayan bir denizci hergün annesinin yaptığı hamur toplarını yermiş.

Gemiyi sürerken daha kolay yemek içinde hamurları geminin dümenine saplarmış.

Bunu farkeden annesi bir süre sonra donutları simit şeklinde yapmaya başlamış. Böylece tarihin ilk delikli donutları ortaya çıkmış...

Yani kısacası 1800'lerin Amerika'sında bir denizcinin annesinin hamur toplarını geminin dümenine saplamasıyla başlayan hikaye, bugün gördüğümüz donutların simit şeklini almasına sebep olmuş.