DOSTLUK MAÇI | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Atletico Madrid depremzedeler için düzenlenecek olan bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Beşiktaş ve Atletico Madrid depremzedeler için düzenlenecek olan dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yardım kampanyaları devam ediyor. İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid depremzedelere destek olmak amacıyla İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile bir dostluk maçı oynayacak. Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanacak maçın gelirleri depremzedelerimize bağışlanacak. Peki Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 12 Nisan 2023 Çarşamba günü oynanacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele Star TV ve NTV kanallarından canlı yayınlanacak.