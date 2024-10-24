Dubai çikolatası ne kadar, kaç TL? İşte fiyatı

Yağmur Dinç

Dubai'nin lüksünden ilham alınan çikolata, fıstık-tahin-kadayıf dolgusu ile yapılıyor.

Çikolata arasındaki akışkan dolgu, hem görüntüsü hem de lezzetiyle popülerliği yakaladı.

Ülkemizde revaçta olan ve vatandaşların almak için sıra beklediği Dubai çikolatasının fiyatı da oldukça pahalı.

Denemek isteyenler evde mal etmeye çalışırken, gerçek fiyatı da merak ediliyor.

Peki, Dubai çikolatası ne kadar, kaç TL? İşte fiyat ortalaması...

DUBAİ ÇİKOLATASI GÜNCEL FİYATI 2024

Market raflarında satışa sunulan Dubai çikolatası fiyatları ortalama 70 - 80 TL bandında iken; ünlü işletmelerin menülerinde 400 - 500 TL gibi etiketlere sahiptir.