Dünya Erkekler Günü ne zaman? 2023 Erkekler Günü tarihi Kadınlar Günü'nün ardından merak konusu olan Erkekler Günü hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Dünya Erkekler Günü var mı? Ne zaman kutlanır? İşte Dünya Erkekler Günü ile ilgili detaylar..

8 Mart Dünya Kadınlar Günü uluslararası kutlamalara vesile olurken, erkekler de konuya merak saldı. Bu kapsamda "Dünya Erkekler Günü yok mu" "Erkekler Günü ne zaman" gibi sorular gündeme geldi.

Pek sık adı duyulmasa da Dünya Erkekler Günü de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve dünyada kutlanan günlerden biridir.

Babaların, abilerin, kardeşlerin, eşlerin ve arkadaşların Erkekler Günü'nü kutlamak isteyenler bu konuyu araştırıyor.

Kadınlar Günü akabinde merak edilen Erkekler Günü gündem oldu. Peki, Dünya Erkekler Günü nedir, ne zaman ve neden kutlanır? İşte detaylar...

Erkekler Günü ne zaman kutlanır?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür.

2023 yılında Erkekler Günü 19 Kasım Pazar günü kutlanacak.

Kabul ediliş hikayesi

İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile desteklemiştir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

"Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve."