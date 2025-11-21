Dünya liderleri hangi saati takıyor? İşte seçimleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya siyasetinde söz sahibi liderlerin giyim tarzları, mimikleri ve diplomatik adımları kadar kol saatleri de dikkatle takip ediliyor.

Bazı liderler milyon dolarlık saat koleksiyonlarıyla bilinirken, kimileri sade birsaatle mütevazı bir görüntüyü tercih ediyor.

Saat seçimleri çoğu zaman karakterlerinin, yaşam tarzlarının hatta siyasi mesajlarının bile bir yansıması olarak görülüyor.

Biz de merak edenler için, dünyanın önde gelen 10 liderinin hangi kol saatlerini taktığını derledik.

1. Joe Biden - ABD Başkanı

Biden’ın en bilinen saat tercihi Rolex Day-Date. Beyaz altın ve platin seçenekleriyle sunulan model, klasik Amerikan devlet başkanı çizgisinin modern bir yorumu gibi duruyor.

Fiyatı yaklaşık 40 bin doların üzerinde.

2. Emmanuel Macron - Fransa Cumhurbaşkanı

Macron, hem sade hem de prestijli bir model olan Rolex Cellini tercih ediyor. Fransız zarafetini yansıtan bu saat yaklaşık 15 – 25 bin dolar bandında.

3. Rishi Sunak - Birleşik Krallık Başbakanı

Sunak yaşına yakın bir stil anlayışına sahip ve modern saatlerden yana. Tercih ettiği Omega Aqua Terra modelleri 5 – 7 bin dolar seviyesinde. Zaman zaman daha uygun fiyatlı Swatch işbirlikleriyle de görüntüleniyor.

4. Justin Trudeau - Kanada Başbakanı

Trudeau minimal tasarımlı IWC Pilot’s Watch kullanıyor. Sade görüntüsüne rağmen oldukça prestijli bu modelin fiyatları 4 – 6 bin dolar civarında.

5. Olaf Scholz - Almanya Şansölyesi

Scholz mütevazı zevkleriyle biliniyor. Onu çoğunlukla Junghans Max Bill gibi sade Alman tasarım saatleriyle görüyoruz. Fiyatı 600 – 1.000 dolar. Dünya liderleri arasında en mütevazı tercihlerden biri.

6. Giorgia Meloni - İtalya Başbakanı

Meloni, hem zarif hem güçlü duruşuna uygun olarak Cartier Ballon Bleu modeli kullanıyor. Lüks ama abartısız çizgisiyle bilinen bu saat 5 – 8 bin dolar aralığında.

7. Pedro Sánchez - İspanya Başbakanı

Sánchez, sportif ve şık görüntüsüyle bilinen TAG Heuer Carrera modellerini tercih ediyor. Bu saatler 3-6 bin dolar bandında.

8. Shinzo Abe - Japonya Başbakanı

Abe’nin favorilerinden biri Seiko’nun özel üretim modelleriydi. Japon üretimi bu saatler 2 – 4 bin dolar aralığında fiyatlanıyordu. Japon liderlerin çoğu lüks yerine yerli üretimi tercih ediyor.

9. Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın kolunda özel üretim bir saat olduğu; kadranında 15 Temmuz logosu, arka kapağında isminin yazılı olduğu biliniyor ancak markası bilinmiyor.

10. Vladimir Putin - Rusya Devlet Başkanı

Putin’in saat koleksiyonu yıllardır gündemde. En dikkat çeken modellerden biri Patek Philippe Perpetual Calendar, fiyatı 80 bin doların çok üzerinde.

Ayrıca Blancpain ve Breguet gibi ultra lüks markalar da tercihleri arasında.