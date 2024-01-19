Dünyaca ünlü çikolata markası uyardı! "Sakın yemeyin" Türkiye'de satılan İsveç menşeili Toblerone çikolatalar için toplatma kararı verildi. Sebebi ise duyanları şoke etti.

ensonhaber.com

O çikolatayı sevenler, üzülecek...

Toplatılma kararı duyuruldu.

Kent Gıda, İsviçre'den ithal edilen Toblerone sütlü 100 gramlık çikolatasını içinden yabancı plastik madde çıktığı gerekçesiyle geri çağırdı.

Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı ‘Toblerone sütlü 100 gram’ ürününü imha etmek üzere geri çağırma kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Gerekçe olarak ise “Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir” denildi.

KAP’a bildirilen açıklamada geri çağırmanın tek bir ürün bazında yapıldığı belirtilirken, bu kararın diğer Toblerone ürünlerini etkilemediğini kaydedildi.

"Yemeyin" uyarısı

Açıklamada, ‘OOY4033553’ lot numaralı Toblerone sütlü 100 gr. ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Mondelēz International tarafından İsviçre’de üretilen ve Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilerek Türkiye’de satışa sunulan, aşağıda detaylı lot bilgisi yer alan Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüz için tedbir amaçlı geri çağırma kararı alınmıştır.

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre’de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.

Tek bir ürün bazında yapılan bu geri çağırmanın diğer Mondelēz International veya Toblerone ürünlerini etkilemediğini önemle ifade ederiz.

Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz. Bu doğrultuda bu ürünü satın alan tüketicilerden, ürünü tüketmemelerini; iade ve telafi etmek üzere 0850 210 46 66 no’lu telefon hattı veya mondelezturkey@mdlz.com adresinden Mondelēz International Türkiye’nin tüketici hizmetleri ekibiyle iletişime geçmelerini rica ediyoruz."