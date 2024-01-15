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Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor Çin merkezli otomotiv şirketi Xpeng, sınırları zorlayan tasarımıyla dikkat çeken yeni modeli Aeroht'u tanıttı. Firmanın en son elektrikli aracı, hem karada hem de havada gidebilen benzersiz bir özellik sunarak otomobil dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.