Dünyada en çok konuşulan diller belirlendi: Türkçe listeye o sırayla yerleşti! İşte, Türkçenin sırası… Dünyada kullanılan birçok dil bulunuyor. Ortak dil olan İngilizcenin yanı sıra sıkça kullanılan farklı dillerde vardır. İşte, dünya genelinde en çok konuşulan diller listesinde Türkçe bakın kaçıncı sırasında…

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Etkili iletişimin önemli bir yönü de ortak dildir. Ve şu anda dünya genelinde 7.000'den fazla dil konuşulduğu hakkında tahminler yer alıyor.

Bu dillerden bazıları, dünya nüfusunun önemli bir kısmı tarafından diğer dillere nazaran daha çok biliniyor. Insider Monkey tarafından ise, dünyanın en çok konuşulan dilleri listelendi.

Peki dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan diller hangileri? Türkçe bu listede kaçıncı sırada yer alıyor?

İşte, o listedeki diller ve Türkçenin sırası…

1. İngilizce

Toplam konuşanlar: 1.452 milyar

2. Mandarin Çincesi

Toplam Konuşanlar: 1.118 milyar

3. Hintçe

Toplam Konuşanlar: 602,2 milyon

4. İspanyolca

Toplam Konuşanlar: 548,3 milyon

5. Fransızca

Toplam Konuşan Sayısı: 274,1 milyon

6. Modern Standart Arapça

Toplam Konuşan Sayısı: 274 milyon

7. Bengalce

Toplam Konuşan Sayısı: 272,7 milyon

8. Rusça

Toplam Konuşan Sayısı: 258,2 milyon

9. Portekizce

Toplam Konuşan Sayısı: 257,7 milyon

10. Urduca

Toplam Konuşan Sayısı: 231,3 milyon

13. Japonca

Toplam Konuşan Sayısı: 125,4 milyon

17. Türkçe

Toplam Konuşan Sayısı: 88.1 milyon