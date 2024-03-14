Dünyada en çok konuşulan diller belirlendi: Türkçe listeye o sırayla yerleşti! İşte, Türkçenin sırası…

Etkili iletişimin önemli bir yönü de ortak dildir. Ve şu anda dünya genelinde 7.000'den fazla dil konuşulduğu hakkında tahminler yer alıyor.
Bu dillerden bazıları, dünya nüfusunun önemli bir kısmı tarafından diğer dillere nazaran daha çok biliniyor. Insider Monkey tarafından ise, dünyanın en çok konuşulan dilleri listelendi.
Peki dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan diller hangileri? Türkçe bu listede kaçıncı sırada yer alıyor?
İşte, o listedeki diller ve Türkçenin sırası…
1. İngilizce
Toplam konuşanlar: 1.452 milyar
2. Mandarin Çincesi
Toplam Konuşanlar: 1.118 milyar
3. Hintçe
Toplam Konuşanlar: 602,2 milyon
4. İspanyolca
Toplam Konuşanlar: 548,3 milyon
5. Fransızca
Toplam Konuşan Sayısı: 274,1 milyon
6. Modern Standart Arapça
Toplam Konuşan Sayısı: 274 milyon
7. Bengalce
Toplam Konuşan Sayısı: 272,7 milyon
8. Rusça
Toplam Konuşan Sayısı: 258,2 milyon
9. Portekizce
Toplam Konuşan Sayısı: 257,7 milyon
10. Urduca
Toplam Konuşan Sayısı: 231,3 milyon
13. Japonca
Toplam Konuşan Sayısı: 125,4 milyon
17. Türkçe
Toplam Konuşan Sayısı: 88.1 milyon