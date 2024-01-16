Dünyada tek! Elazığ'da çıkıyor, Kabe ve Beyaz Saray'a gidiyor... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve 4 kıtada 60 ülkeye ihraç edilen damarlı yapıya sahip vişne rengi mermer tescillendi.

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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor.

40 yıldır dünyanın gözdesi olan vişne mermeri, bugüne kadar Kabe, Beyaz Saray, Dubai ve Palmiye Adaları’ndaki lüks otel ve mağazalar gibi birçok seçkin mekanı süsledi.

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan ve dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan "Elazığ vişne mermeri" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Vişne mermeri nedir

Elazığ Vişne mermeri, Romalılar tarafından da yüzyıllar önce kullanılmış sütun, zemin ve duvar yapımında hali hazırda kullanılan kırmızı-mor renkli Türk mermeridir.

Bu taş, kırmızımsı arka planı üzerinde parlak beyaz damarların çarpıcı ve yoğun bir şekilde iç içe geçmiş bir görüntüye sahiptir.

Yoğun kırmızı rengi, demir oksitlerin fazlalığı ile pigment oluşturmasından kaynaklanır.