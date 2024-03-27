Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! İşte tek Türk takımı…

Gelen son haber, Türk futbolunun ateşli ve coşkulu taraftarlarının dünya çapındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in devleri, sadece saha içinde değil, tribünlerde de adlarını duyuruyorlar.
Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Sports Brief tarafından hazırlanan listeye göre, dünyanın en etkili ve coşkulu 20 taraftar grubu belirlendi.
Türkiye'den yalnızca bir kulüp, o da Süper Lig'in önde gelen takımlarından biri, bu prestijli listeye girmeyi başardı.
Dünyanın en ateşli taraftarları
1- Borussia Dortmund
2- Manchester United
3- Barcelona
4- Real Madrid
5- Bayern Münih
6- Schalke 04
7- Arsenal
8- Borussia Mönchengladbach
9- Hamburger SV
10- Newcastle United
11- Juventus
12- İspanya Milli Takımı
13- İtalya Milli Takımı
14- Galatasaray
15- Liverpool
16- Arjantin Milli Takımı
17- Hırvatistan Milli Takımı
18- İngiltere Milli Takımı
19- Almanya Milli Takımı
20- Brezilya Milli Takımı