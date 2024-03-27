Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu! İşte tek Türk takımı… Sports Brief adlı internet sitesi dünyanın en ateşli ve coşkulu taraftar gruplarını belirledi. Listede yer alan tek Türk takımı bakın hangisi oldu.

ensonhaber.com

Gelen son haber, Türk futbolunun ateşli ve coşkulu taraftarlarının dünya çapındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in devleri, sadece saha içinde değil, tribünlerde de adlarını duyuruyorlar.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Sports Brief tarafından hazırlanan listeye göre, dünyanın en etkili ve coşkulu 20 taraftar grubu belirlendi.

Türkiye'den yalnızca bir kulüp, o da Süper Lig'in önde gelen takımlarından biri, bu prestijli listeye girmeyi başardı.

Dünyanın en ateşli taraftarları

1- Borussia Dortmund

2- Manchester United

3- Barcelona

4- Real Madrid

5- Bayern Münih

6- Schalke 04

7- Arsenal

8- Borussia Mönchengladbach

9- Hamburger SV

10- Newcastle United

11- Juventus

12- İspanya Milli Takımı

13- İtalya Milli Takımı

14- Galatasaray

15- Liverpool

16- Arjantin Milli Takımı

17- Hırvatistan Milli Takımı

18- İngiltere Milli Takımı

19- Almanya Milli Takımı

20- Brezilya Milli Takımı